Ana Cristina Valle, ex-esposa de Bolsonaro, perde nacionalidade brasileira

Ana Cristina Valle, ex-esposa de Jair Bolsonaro, adquiriu nacionalidade norueguesa e perdeu a brasileira. O Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou a medida no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira (6). As informações são do G1.

A perda se dá quando uma pessoa se naturaliza voluntariamente, sem seguir critérios previstos em lei. Isso faz com que se perca a condição de brasileiro.

Cristina, mãe de Jair Renan, só poderia manter as duas nacionalidades caso ela seja reconhecida pela lei estrangeira, se fosse nascida fora do país ou fosse filha/descendente, ou quando há imposição de nacionalidade pelas normas do país exterior.

Não se sabe o motivo pelo qual a ex de Bolsonaro obteve o título da Noruega. O g1 tentou contato com o advogado dela, mas não obteve respostas.

Em 6 de janeiro, Cristina postou um vídeo nas redes sociais em um local que estava nevando: "A vida aqui também não é fácil, não. Acha que é só no glamour? Estou saindo do trabalho".