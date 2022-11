Agente da PRF sobre ataque racista ao prender suspeito em RO: "seu preto encardido"

Um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sofreu um ataque racista enquanto prendia um suspeito de furtar carga de caminhões na BR-364, em Ariquemes (RO). O caso aconteceu durante a madrugada deste domingo (20). As informações são do G1.

"Você só é homem com essa farda, quero ver você tirar essa farda seu preto encardido", disse o suspeito no momento da prisão.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da PRF esteve no local após denúncias de vandalismo contra carretas de um supermercado de Rondônia e o furto de cargas durante o bloqueio que acontecia no Km 512 da BR-364.

Ao menos seis veículos de propriedade dos Irmãos Gonçalves estavam parados em fila. Um deles foi incendiado e os outros estavam com pneus furados e mangueiras de combustíveis cortadas. A empresa informou que uma camionete foi tombada na rodovia.

De acordo com o agente, foi constatado ainda que as cargas, como carnes e hortaliças, estavam sendo furtadas. Os suspeitos iam ao local com veículo, transportavam os produtos furtados e voltavam para buscar mais.

Ataque racista

Quando estava sendo encaminhado para a viatura policial, um dos suspeitos, de 32 anos, ameaçou os policiais e proferiu o ataque racista. Os policiais ainda narram em ocorrência que ele estava violento, chutando a viatura, e por isso precisou ser algemado.

As rodovias em Rondônia voltaram a ser bloqueadas na última sexta-feira (18). Os bloqueios são feitos por grupos contrários ao resultado das eleições e em protesto contra Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No sábado (19), a PRF precisou acionar a tropa de choque para conseguir fazer a liberação do trecho bloqueado em Ariquemes. Moradores relataram "cenas de guerra" no local, já que para dispersar os caminhoneiros, a tropa de choque teve que usar bomba de gás lacrimogêneo e bala de borracha.