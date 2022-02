Advogada cearense que estava desaparecida no Rio é encontrada

A advogada cearense Lucivânia Cavalcante Soares, 57, que estava desaparecida há mais de 15 dias na capital fluminense, foi localizada pela família em um hospital psiquiátrico, no bairro Gamboa, na noite desta sexta-feira (4).

Segundo a sobrinha da advogada, a economista Janne Cavalcante, 38, a tia está bem e já fez uma chamada de vídeo com a família.

Lucivânia desapareceu no dia 19 de janeiro. Familiares da mulher realizaram o registro do desaparecimento na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), no bairro Jacarezinho. A moradora do bairro Copacabana foi vista pela última vez em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Saúde mental abalada

Janne detalhou que uma amiga de Lucivânia, que tinha a encontrado antes do desaparecimento, disse que a cearense "estava transtornada, alterada, não falando coisa com coisa. Estava sem celular, sem documento, sem nada”, conta a sobrinha.

Ainda segundo Janne, a advogada foi vista, desorientada, por moradores do Rio em uma praça. Eles chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou ao hospital. Foi um enfermeiro da unidade entrou em contato com a família. Lucivânia foi internada no dia 22 de janeiro.

Na sexta-feira pela manhã, a advogada conseguiu lembrar o próprio nome.

A sobrinha diz que Lucivânia conta que foi assaltada e levaram documentos e celular. Esse fato, além de problemas familiares, causaram o impacto na saúde mental da advogada.

Uma médica do hospital entrou em contato com uma amiga de Lucivânia pelas redes sociais, que avisou à família.

Sentimento de alívio

“O sentimento é muito bom, de alegria e de alívio. A minha avó, mãe dela, tem 94 anos, é lúcida, bem ativa, e estava sem conseguir dormir de preocupação”, diz. “Graças a Deus, tudo deu certo”.

A família está se organizando para ir ao Rio buscar Lucivânia. A mudança da advogada para a Cidade aconteceu há cerca de 16 anos, quando o seu ex-marido, um engenheiro e professor universitário, recebeu uma proposta de emprego no estado.