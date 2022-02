Adolescente leva tiro no olho e morre ao tentar proteger mãe de tentativa de feminicídio

O adolescente Pedro Henrique Xavier dos Santos, de 16 anos, morreu neste sábado (19) ao levar um tiro no olho quando tentava proteger a mãe de uma tentativa de feminicídio, em Itapoã, região administrativa do Distrito Federal. As informações são do Portal Metrópoles.

Segundo a polícia, o acusado de cometer o disparo é o ex-companheiro de Luciene Xavier dos Santos, 41. No entanto, ele não teve a sua identidade revelada. O jovem morreu no local.

De acordo com testemunhas, o crime teria acontecido durante um culto na casa das vítimas. O suspeito chegou ao local e, após discussão, empurrou Luciene. Na sequência, sacou uma arma e atirou contra a mulher.

Mesmo ferida, Luciene lutou contra o agressor, que teria arrasta a ex-companheira para fora do imóvel pelos cabelos. Neste momento, ele atirou novamente contra Luciene. O filho presenciou a cena e correu para proteger a mãe, ficando entre ela e o suspeito.

Neste momento, o agressor teria efetuado mais um disparo, atingido o olho do jovem, que morreu no local. A mãe foi encaminhada para o Hospital Regional do Paranoá (HRPA) com sinais estáveis, apesar dos ferimentos.

O caso está sob investigação da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).O suspeito, que foi preso pela polícia, tem uma filha de 12 anos com Luciene. Ele não aceitava o fim do relacionamento e chegou a fazer ameaças à familía. De acordo com relato da filha de Luciene, ele teria dito que 'mataria toda a família' da ex-companheira.

Em 2021, ele também ameaçou Pedro, morto nesta sábado. Além disso, o suspeito já tem várias passagens na polícia por roubo, estupro e furto. Além das duas ocorrências de ameaça contra Luciene, Pedro e a família das vítimas.

