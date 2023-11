Adolescente fica pendurada em roda gigante em Manaus e salta do brinquedo; veja vídeo

Uma adolescente de 11 anos ficou pendurada em uma roda gigante em movimento e saltou do brinquedo em um parque de diversões instalado no Centro de Eventos de Rio Preto da Eva, no Amazonas, na noite de terça-feira (31). Outra menina de 13 anos, que a acompanhava, caiu.

Conforme testemunhas ouvidas pelo g1, a trava de segurança da cadeira abriu e a estrutura se rompeu. A vítima estava acompanhada de outra adolescente de 13 anos, que caiu, enquanto a que aparece no vídeo ficou pendurada. As duas sofreram ferimentos na queda.

Veja vídeo

As adolescentes foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda no parque de diversões. Depois, foram encaminhadas para o hospital do município, que fica a 57 quilômetros de Manaus e, em seguida, transferidas para a capital.

Veja também

Segundo publicação, a menina de 13 anos machucou a região da bacia e aguarda atendimento médico no Hospital Joãozinho, na capital. A família afirmou que ela vai passar por exames. Já a menina de 11 anos que saltou do brinquedo recebeu alta e foi liberada.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o local foi interditado.