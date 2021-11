Adolescente de 15 anos planejava ataque em escola do Rio Grande do Sul

Um adolescente de 15 anos é suspeito de planejar um ataque a uma escola de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (11), e encontrou armas brancas, material explosivo e máscara, entre outros pertences dele. As informações são do Metrópoles.



O celular do jovem foi apreendido para análise. Os policiais afirmam ter encontrado mensagens que comprovavam a intenção do ataque.

A Polícia encontrou:

Armas brancas;

Uma besta com flechas metálicas;

Cartuchos de munição;

Máscaras;

Material explosivo (fluído de isqueiro);

Um monóculo.

Conforme as investigações da Delegacia de Polícia de Dom Pedrito, o adolescente estava adquirindo materiais para a ação.

