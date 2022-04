Adolescente de 14 anos é espancado por homem incomodado com assobio no Distrito Federal

Um adolescente de 14 anos foi espancado por um homem de 27 no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, após uma discussão no último sábado (23). O suspeito é vizinho da vítima e teria agredido-a por ter se incomodado com um assobio. As informações são do portal Metrópoles.

A agressão ocorreu na quadra esportiva da 3ª Avenida da Vila Nova Divinéia e foi gravada por outro adolescente que estava no local durante o espancamento. No vídeo, o homem, identificado como Victor de Sales Batista, desfere vários chutes contra o corpo da vítima, enquanto esta se encolhe no chão e tenta proteger a cabeça dos golpes. Já a criança testemunha da situação pede ajuda.

Apesar de a gravação ter apenas 12 segundos de duração, crianças que estavam na quadra esportiva afirmaram que a violência contra o adolescente ocorreu por cerca de três minutos. Conforme vizinhos, a motivação para o espancamento é relacionada a assobios que o jovem fazia para chamar a mãe na frente de casa.

"Eles moram um de frente pro outro, o adolescente chega em casa, assobia e grita para a mãe abrir o portão, e isso incomoda o rapaz", relatou o servidor Eduardo Ribeiro Machado, 32, vizinho dos envolvidos no caso.

Após suposta reclamação de Victor, o adolescente teria respondido: "Você não vai me bater, porque não é meu pai". O agressor, contrariado, teria replicado: "Você vai ver se eu não sou seu pai", e seguido o adolescente até a quadra esportiva.

À Polícia, o adolescente narrou que o agressor se aproximou e perguntou: “E agora? Você vai correr? Você não disse que não sou seu pai?”, antes de desferir um soco contra o rosto dele. Após xingá-lo, Victor ainda teria afirmado que o mataria "na próxima vez".

Revolta

Vizinhos dos envolvidos foram, no mesmo dia, protestar em frente à casa do agressor. Revoltados, os moradores da região intentaram questionar os ataques contra o garoto pessoalmente. A visita à casa de Victor foi gravada.

Nas imagens, um grupo de homens pergunta aos familiares do suspeito onde ele estava. Pai e irmã do agressor, acuados, permaneceram na parte interna do imóvel, protegido por grades. Ambos disseram que o familiar não estava, além de que o caso já era investigado pelas autoridades.

“A delegacia não vai resolver não. Nós vamos conversar com ele depois”, disse um dos homens. Outros moradores do grupo xingaram e ameaçaram o suspeito.

Outra polêmica

Ainda segundo o vizinho Eduardo Ribeiro Machado, essa não foi a primeira vez em que Victor se envolveu em alguma polêmica na localidade. Seis meses atrás, ele teria ameaçado reeducandos do sistema socioeducativo que limpavam a calçada na rua após receber reclamações por passar de carro de modo abrupto.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) afirmou ao Metrópoles investigar o caso. O suspeito deve prestar depoimento nesta segunda-feira (25).

