Acidente no Anel Rodoviário: carreta tomba sobre casas em BH

Um carreta tombou sobre casas às margens do Anel Rodoviário, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (13), deixando quatro pessoas feridas. As informações são do jornal Estado de Minas Gerais.

O acidente aconteceu após o pneu do veículo estourar e o motorista perder o controle. Pelo menos dez casas foram atingidas, e a Defesa Civil está no local para realizar a vistoria e averiguar a condição dos imóveis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas estão sem gravidade, e foram encaminhadas para unidades médicas da capital.

A carreta estava carregada com insumos para ração e a carga ficou espalhada na pista. O acesso à BR-381 sentido Vitória está interditado na manhã desta quarta. Já o trânsito no sentido Rio de Janeiro está normal.