Acidente em Joinville: calçada cede, e pessoas caem em rio durante evento de Natal em Santa Catarina

Pelo menos 30 pessoas caíram em um rio logo após uma calçada ter cedido durante uma apresentação de Natal em Joinville, em Santa Catarina, na noite desta segunda-feira (22). A Prefeitura da cidade afirmou não haver vítimas graves no acidente. As informações são do G1.

De acordo com o Hospital Infantil do município, 11 crianças foram rebebidas na unidade de saúde, todas com escoriações leves. Elas foram atendidas e estão bem, segundo a instituição.

Conforme a Prefeitura, 19 adultos foram atendidos no Hospital Municipal São José de Joinville. A gestão municipal disse que apura o caso.

"Todos as pessoas que precisaram de atendimento foram socorridas e estão sendo assistidas em unidades de saúde da cidade", explicou, em nota.

Traumatismo cranioencefálico

O fato aconteceu na Avenida Beira-Rio. Pelo menos 30 pessoas caíram na galeria fluvial. De acordo com os bombeiros, oito crianças ao Hospital Infantil de Joinville, uma delas com traumatismo cranioencefálico. No entanto, unidade de saúde não confirmou o caso de traumatismo. Também segundo o Corpo de Bombeiros, foram deslocados 16 profissionais, três ambulâncias e três carros de apoio para a ocorrência. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil também foram deslocados ao local. Apesar do acidente, o evento continuou.

