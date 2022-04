28 de abril é o Dia da Sogra; veja mensagens para a data

"Mistura de amiga e mãe", "segunda mãe" ou "anjo que caiu do céu". Apesar de figurarem entre diversas piadas alusivas à má fama, as sogras são celebradas com carinho em diversas famílias. As mães de cônjuges têm até uma data especial reservada no calendário: o Dia da Sogra, comemorado neste dia 28 de abril.

Na véspera da data, nessa quarta-feira (27), o Papa Francisco defendeu a "personagem mítica", como classificou na ocasião, ao realizar a audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Não diria que as sogras são vistas como se fossem o diabo, mas é certo que elas são tratadas de forma pejorativa. Porém, a sogra é a mãe de seu marido e a mãe de sua esposa", começou o Santo Pontífice.

"Dizemos que a sogra, quanto mais longe estiver, melhor. Mas não, ela é mãe e uma anciã. Uma das coisas mais bonitas para uma mulher é ter netos. Quando os filhos têm crianças, ela volta a viver."

Na ocasião, ele ainda aproveitou para orientar as noras e genros sobre a relação com a familiar. "Cuidem das relações com suas sogras. Às vezes, elas são um pouco especiais, mas vocês não deram à luz a seu cônjuge".

Como foi criado o Dia da Sogra

Por Juscelino Kubitschek

Uma das teorias relativas à criação da data remonta a 1958, época em que Juscelino Kubistchek presidia o País. O jornal Gazeta do Povo indica que o ex-presidente teria criado a celebração num contexto de atraso em pagamentos de salários de servidores federais.

A sogra entra na história porque atuava como provedora da família no caso de vencimentos atrasados — bastante comuns à época. A data, então, teria sido criada para homenagear a presença fundamental da mãe do marido ou da esposa na família.

Sogra sucuri?

Outra hipótese associada à data tem ares de lenda mítica. No ano de 1957, um britânico que atuava no ramo industrial brasileiro quis incluir uma cobra sucuri no rol de espécimes de um zoológico a ser construído em sua casa. Apesar de ter chegado a levar o animal para o local, ele não conseguia pronunciar o nome correto do réptil — o estrangeiro chamava "cobra" de "sogra".

'Cobra' na família

Ainda conforme o periódico, o presidente brasileiro Jânio Quadros, cinco anos depois, teria feito um convite a seus funcionários: um café da manhã especial. Os convidados poderiam até levar as esposas e sogras ao evento. Um dos funcionários, porém, teria se confundido e levado a esposa e uma cobra para a reunião matinal, marcada para o dia 28 de abril, posteriormente dito Dia da Sogra.

Mensagens para enviar à sogra

Querida sogra, neste seu dia, gostaria de agradecê-la por dar à luz o amor da minha vida. Além desse presente, você ainda me agraciou com a crença de que eu seria digno (a) de cuidar e de amar alguém tão precioso para você. Muito obrigado (a)! Sogra querida, parabéns pelo seu dia! Sou muito grato (a) por ter você em minha vida. Além de me confiar o seu filho (a), você ainda conseguiu entregar o seu carinho e se transformar em uma segunda mãe para mim. Muito obrigado (a)! Neste Dia da Sogra, querida, gostaria de lhe parabenizar por sempre apoiar minha família, nos ajudando e dando amor, além de confiar em mim como companheiro (a) do amor da minha vida. Querida, parabéns pelo seu dia! Hoje, agradeço a você por ser além de uma sogra, e sim uma mãe e uma conselheira em quem posso confiar. Obrigado (a) por me ajudar a guiar o caminho da minha família e também por me conceder a honra de estar ao lado do seu filho/da sua filha. Querida, parabéns pelo seu dia. Você é a sogra que qualquer nora/genro gostaria de ter! Muitos dizem que sogra é o diabo, mas falam isso por que não tiveram a sorte de ter alguém como você como sogra. Parabéns pelo seu dia, minha sogra querida! Quando me apaixonei, pensei que tinha tirado a sorte grande de encontrar o amor da minha vida, mas depois descobri que além dele ainda ganhei você, uma segunda mãe para mim. Parabéns pelo seu dia, sogrinha querida! Neste seu dia, querida sogra, gostaria de desejar felicidades a você. Sou muito agradecido (a) pela dedicação que você tem por mim e por minha família.

