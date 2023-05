Voo da Argentina para os EUA é evacuado após ameaça de bomba; veja vídeo

Um voo da agência Aerolíneas Argentinas com 270 passageiros rumo à Miami, nos Estados Unidos, precisou ser evacuado após uma ameaça telefônica de bomba ser feita, neste domingo (21). A movimentação foi registrada em vídeos publicados nas redes sociais. As informações são do jornal argentino La Nacion.

O voo AR1304, onde também estavam 12 tripulantes, devia sair às 7h35, mas a empresa recebeu uma informação por telefone sobre a presença de uma bomba na aeronave. Por isso, foi feita uma operação de desembarque por segurança.

As imagens divulgadas mostram os passageiros com malas e bagagens ainda na pista de voo após descerem da aeronave.

Inspeção

A Polícia de Segurança Aeroportuária foi informada sobre o caso e iniciou um protocolo para o caso. Após o desembarque dos passageiros e da equipe, o avião foi deslocado para uma inspeção de segurança.

“Uma vez finalizados os controles (da inspeção), se informarão os resultados e o novo horário do voo”, informou a Aerolíneas Argentinas.