Vídeos flagram OVNIs nos Estados Unidos; assista

Vídeos de objetos voadores não identificados (OVNIs) em formato circular observados sobrevoando no céu dos Estados Unidos têm repercutido nos últimos dias. Nesta segunda-feira (17), a movimentação foi capturada pelas câmeras com sistema infravermelho da Marinha estadunidense, na Califórnia.

Anteriormente, na última sexta-feira (14), uma moradora de Nevada compartilhou imagens de um objeto circular contornado por luminosidade (ver abaixo).

Os vídeos surpreenderam internautas norte-americanos e repercutiram nas redes sociais. Em abril deste ano, o Governo dos Estados Unidos havia confirmado a legitimidade de OVNI registrado pelo documentarista Jeremy Corbell.

O vídeo, produzido em câmera de visão noturna, mostra um objeto triangular piscante também no céu da Califórnia.

Veja os vídeos:

Califórnia

Conforme o Correio Brasiliense, a Defesa dos Estados Unidos confirmou que o vídeo é real e foi gravado por militares da Marinha, na Califórnia. Veja:

Nevada

Na última sexta-feira, uma mulher compartilhou vídeo de quatro minutos com um objeto no céu de Nevada. De acordo com a Isto É, o ufólogo Scott Warinf informou que a aura pode ser compreendida como o sistema de propulsão de uma “nave extraterrestre”. Assista:

Pentágono confirma autenticidade de vídeo que mostra OVNIs no céu da Califórnia

O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, confirmou a autenticidade de vídeos que mostram objetos voadores não identificados sobrevoando no céu da Califórnia, em abril último.

