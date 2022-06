Orangotango quase quebra perna de homem em zoológico; veja vídeo

Um homem quase teve a perna quebrada por um orangotango, após ser agarrado pelo animal através das barras da jaula dele em um zoológico na Indonésia. Um vídeo do incidente foi compartilhado na rede social Reddit.

Na gravação, é possível observar o momento em que o rapaz é capturado ao se aproximar do primata, que primeiro o agarra pela blusa e, logo em seguida, puxa uma das pernas dele. Uma pessoa próxima ajuda o homem e, pouco depois, a imagem é finalizada.

Não há informações de quando aconteceu o caso. Segundo o jornal britânico The Mirror, usuários apontaram que o macaco pode ter causado hematomas na vítima.

