Macaco participa de velório de homem que o alimentava com frutas e biscoitos na índia

Um macaco viralizou nas redes sociais ao comparecer no velório de Peetambaram Rajan, de 56 anos, em Talanguda, no estado de Tamil Nanu, na Índia. O homem morto tinha o hábito de dar frutas e biscoitos ao animal que frequentava a sua casa diariamente. No último dia 17 de outubro, quando foi ao imóvel fazer mais uma visita, o macaco percebeu que o amigo havia falecido e se inclinou perto do corpo para saber se ele respirava. Em seguida, agarrou sua camisa pelo pescoço, tocou a perna e sentou-se ao lado dele. O comportamento do animal foi filmado por parentes e amigos de Rajan.