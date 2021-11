Caminhão invade escritório e atropela funcionários na China; vídeo

Imagens de um caminhão desgovernado viralizaram na internet durante a semana. O veículo invadiu um escritório e atropelou três funcionários. De acordo com informações de jornais do país, não houve feridos, apesar do susto causado pela cena. O condutor do caminhão, supostamente, teria pisado no acelerador sem querer. Caso ocorreu em Zhengzhou, na região central da China, no último sábado (20).

VEJA MOMENTO DO ACIDENTE

Caminhão invade escritório e atropela funcionários na China https://t.co/86Mcil2a7U pic.twitter.com/mLJXU4We74 — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 25, 2021