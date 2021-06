Vídeo mostra acidente com teleférico que deixou 14 mortos na Itália

Uma emissora de TV italiana divulgou, nesta quarta-feira (16), vídeo que mostra o momento exato da queda de uma cabine de teleférico no País. O acidente, que aconteceu em 23 de maio, matou 14 pessoas, incluindo cinco israelenses.

O caso foi em Stresa, na região norte da Itália. O único sobrevivente da tragédia é um menino de cinco anos.

O vídeo mostra que a cabine seguia lentamente para o desembarque dos passageiros do teleférico, que percorria o trajeto do Lago Maior até a Montanha de Mottarone, de 1.490 metros de altitude.

Pelas imagens, é possível ver que rapidamente a cabine voltou e se chocou contra uma antena na base do percurso, caindo em seguida. A cabine desabou de uma altura de 15 metros e depois rolou por uma parte da ladeira, antes de bater em uma árvore.

Segundo o jornal O Globo, o dono, o diretor e o chefe de operações da empresa que administra o transporte foram presos acusados de homicídio e negligência no dia 26 de maio. Conforme os investigadores, os freios de emergência do teleférico estavam desativados, e os três estavam cientes do problema.

O teleférico ficou fechado entre 2014 e 2016 para trabalhos de reforma e manutenção.