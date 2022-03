VÍDEO: Idosos expulsam soldados russos do quintal de casa em província da Ucrânia

Um casal de idosos da província ucraniana de Mykolayiv Oblast expulsou três soldados russos de sua casa na última quarta-feira (9). As imagens, gravadas por câmeras de segurança, captam o momento que os russos quebram um portão e entram no local.

Os idosos saem de casa gritando com os soldados. Um deles atira para o alto no intuito de assustá-los, mas eles continuam discutindo. As informações são do portal Metrópoles.

Veja o vídeo

Após alguns minutos de discussão, os russos recuam e deixam a residência, aparentando terem sido escoltados pelo casal idoso.

A província onde os idosos moram é próxima ao porto de Odessa, um dos maiores alvos da invasão russa. O local foi alvo de diversos ataques aéreos, mas permanece sob domínio ucraniano.