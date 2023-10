Vídeo da missão Mars Express revela sistema de vales em Marte equivalente ao tamanho da Itália

Novas imagens da superfície marciana foram publicadas, nesta quinta-feira (12), em vídeo da Agência Espacial Europeia (ESA). As imagens do Planeta Vermelho foram capturadas pela sonda Mars Express, revelando as formações de Noctis Labyrinthus entre os cânions de Valles Marineris e Tharsis, região que contém os vulcões mais altos do Sistema Solar.

O vídeo chama a atenção por trazer um sistema de vales que se estende por cerca de 1.190 quilômetros, com profundidade de até 6km. Como refere o site Digital Trends, esta dimensão equivale ao tamanho da Itália.

A produção usa imagens captadas pelo instrumento High Resolution Stereo Camera (HSRC) da sonda Mars Express - que completou oito órbitas por Marte para recolher estas informações.

O Mars Express tem operado em Marte desde 2003. A filmagem em vídeo é especialmente significativa do ponto de vista científico devido à presença de depressões na crosta chamadas de graben. Essas depressões indicam a atividade vulcânica passada do planeta. O intenso vulcanismo na região de Tharsis causou o levantamento e estiramento da crosta marciana, resultando em afinamento, falhas e subsidência.

A missão em questão, juntamente com outras espaçonaves de várias nações, continua orbitando o Planeta Vermelho para monitorar seu clima e coletar dados que podem lançar luz sobre sua complexa história.

Os pesquisadores acreditam que Marte já teve uma atmosfera muito mais densa, o que permitia que a água fluísse em sua superfície. No entanto, a atmosfera atualmente fina e os altos níveis de radiação representam desafios para a sobrevivência de organismos na superfície do planeta.