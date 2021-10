Viajantes brasileiros poderão entrar no Reino Unido sem necessidade de quarentena

O Reino Unido vai liberar a entrada de viajantes totalmente vacinados saindo do Brasil a partir da próxima segunda-feira (11), segundo informou o governo britânico nesta quinta (7), com a retirada da obrigatoriedade de quarentena no desembarque.

Com a mudança, o Brasil deixa a "lista vermelha" de Londres, assim como outros 47 países, entre eles a África do Sul e o México.

Além disso, o governo britânico incluiu o Brasil em uma lista de 37 países e territórios cujas vacinas serão reconhecidas pelo Reino Unido, segundo comunicou o secretário de Transportes, Grant Shapps.

Entretanto, Londres apenas reconhece, até o momento, as vacinas aprovadas no país, na Europa ou nos EUA. Dessa forma, podem entrar em território londrino viajantes do Brasil inoculados com vacinas da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna e da Janssen (dose única).

Mesmo sem mais detalhes, acredita-se que viajantes imunizados com CoronaVac terão que realizar teste antes da ida ao Reino Unido, além de praticar o isolamento por 10 dias após a chegada.

Para a entrada é necessário apresentar certificado de vacinação, além de um formulário sanitário e um teste PCR dois dias após o desembarque. Este último deve ser agendado antes mesmo da viagem e pago por conta própria.

Mudança na classificação

O Reino Unido mudou o tipo de classificação dos países na última segunda-feira (4). Antes, três grupos dividiam as nações: vermelho, âmbar e verde. Agora, aspenas os grupos 'resto do mundo' (ROW) e vermelho restaram.

A mudança teria como objetivo acelerar a retomada do turismo em território britânico, assim como facilitar a ida das delegações a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-26.

