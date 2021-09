Vale anuncia que funcionários presos em mina subterrânea no Canadá foram resgatados

Após três dias presos, os 39 funcionários da Vale que estavam em uma mina subterrânea de Totten, na cidade de Sudbury, em Ontário, Canadá, foram resgatados e estão na superfície, anunciou a mineradora multinacional nesta quarta-feira (29). As informações são do portal G1.

"O resgate foi concluído de forma segura e todos passam bem", informou o comunicado da empresa.

Os empregados ficaram presos no último domingo (26), após um acidente danificar o elevador responsável por transportar os operários para dentro e para fora da mina subterrânea, que produz níquel.

Os funcionários estavam a uma profundidade entre 900 e 1.200 metros no momento do incidente. Eles tiveram que usar um sistema de escada de saída secundária para conseguir retornar a superfície.

"Gostaria de parabenizar nossa equipe de resgate", declarou o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, que foi até a cidade canadense, em Ontário, e encontrou com os empregados e a equipe de resgate. “Esta é uma grande notícia vinda de circunstâncias muito difíceis”, acrescentou.

Nenhum dos mineiros que ficaram presos é brasileiro.

Prevenção

A mineradora brasileira afirmou que realizará uma investigação "para que a empresa possa aprender com o incidente e tomar medidas para garantir que isso nunca aconteça novamente".

"Trazer nossos 39 empregados seguros e saudáveis para casa era nossa principal prioridade e estamos felizes que nosso plano de emergência funcionou", disse Bartolomeo. "Todos estão seguros agora".

Incidente

Na segunda-feira (27), a empresa informou que uma pá escavadeira que estava sendo transportada no acesso à mina subterrânea se desprendeu, bloqueando o "shaft" e, com isso, danificando o elevador dos funcionários.

Os empregados que estavam na mina no momento do incidente imediatamente dirigiram-se às estações de refúgio, como parte do procedimento padrão, detalhou a Vale.

"Temos mantido frequente comunicação com eles desde o ocorrido. Não há relato de ferimentos e eles têm tido acesso à água e comida. A equipe de resgate alcançou os mineradores e iniciou a movimentação via acesso de escadas secundário. Resgatar os empregados de forma segura e rápida é nossa prioridade número um", declarou no comunicado publicado no início da semana.