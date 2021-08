Uzbequistão 'forçou o pouso' de 46 aeronaves afegãs que entraram em seu espaço aéreo

O Uzbequistão afirmou, nessa segunda-feira (16), que "forçou o pouso" de 46 aeronaves afegãs com 585 soldados a bordo por atravessarem a fronteira ilegalmente, no fim de semana em que o governo do país caiu. Um avião militar chegou a cair no domingo (15) na província de Surkhondaryo, e dois pacientes estão internados.

O comunicado do procurador explica que 22 aviões e 24 helicópteros militares foram "forçados a pousar" por invadirem o espaço aéreo do país, tanto no sábado (14) quanto no domingo (15), no aeroporto de Termez, no sul do Uzbequistão.

Segundo confirma o comunicado, entre as aeronaves está o avião afegão que caiu, sem vítimas mortais, na província de Surjandaria (sul). Este avião militar afegão colidiu com outro avião uzbeque que o ajudava em seu pouso.

"Os pilotos saltaram em paraquedas", afirmou a nota do procurador.

Ele também afirmou que 158 civis e equipe militar cruzaram a fronteira através do rio Amu Daria, que corta a cidade fronteiriça de Termez.

Os países da Ásia Central observavam há meses com desconfiança a situação no Afeganistão. Na prática, três ex-repúblicas soviéticas fazem fronteira com este país: Tadjiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão.

O Tadjiquistão afirmou nesta segunda-feira que permitiu 100 soldados afegãos pousarem no aeroporto de Bokhtar, no sul do país.

Dos três países da Ásia Central que fazem fronteira com o Afeganistão, só o Tadjiquistão se recusa a conversar com os responsáveis talibãs, que garantem aos cidadãos seu compromisso de manter a paz e os projetos de infraestruturas na região.

Queda de avião

O ministério da Defesa informou, ainda nessa segunda-feira, que um avião militar afegão caiu no domingo no Uzbequistão. "Um avião militar atravessou ilegalmente a fronteira com o Uzbequistão. Há uma investigação em curso sobre o que aconteceu", disse o porta-voz do ministério, Bakhrom Zulfikarov.

Ele confirmou as informações da imprensa local sobre a queda de um avião no domingo na província de Surkhondaryo, no limite com o Afeganistão.

Bekpulat Okboyev, médico em um hospital da região, afirmou à AFP que dois pacientes com uniforme afegão foram internados no hospital no domingo à noite.

Um deles se ejetou do avião de paraquedas, disse, antes de informar que os dois sofreram fraturas.

O Afeganistão está sob controle dos talibãs e o presidente do país fugiu para o exterior no domingo, após a entrada dos insurgentes em Cabul.

Privadas do vital apoio americano, as tropas afegãs tentaram em várias ocasiões fugir para países vizinhos da Ásia central, sobretudo o Uzbequistão, desde o início da ofensiva talibã em maio, quando começou a retirada das tropas estrangeiras.

No domingo, 84 soldados afegãos que fugiram para o Uzbequistão foram detidos pelas tropas deste país na fronteira.