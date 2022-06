Urso cai de penhasco e morre após tentar pegar filhote e ser impedido por fêmea; veja vídeo

Um urso macho morreu após cair de penhasco na Serra da Palentina, na Espanha, no último domingo (5). Conforme o Uol, o animal lutava contra uma fêmea da mesma espécie, que tentava proteger o filhote que ele buscava matar.

Em vídeo gravado por um casal que estava no local, é possível observar o momento em que os dois ursos têm uma luta corporal e, logo depois, o animal despenca do penhasco e rola no chão.

As autoridades apontaram que o urso foi encontrado morto, mas que a fêmea e o filhote sobreviveram. Apesar dela ter sido encontrada dentro de uma caverna, a região possuía vestígios de sangue, evidenciando que ela teve ferimentos.

Infanticídio de ursos

O presidente da Brown Bear Foundation, Guillermo Palomero, explicou que esse tipo de ataque de ursos machos costuma acontecer quando eles não conseguem acessar a fêmea, já que elas estão com os filhotes.

Assim, atacam os pequenos animais para a fêmea entrar em cio. "O objetivo não era matar a ursa, mas deixar seus genes. O objetivo era matar o filhote para forçar a fêmea a entrar no cio", detalhou em entrevista ao jornal espanhol El Mundo.

"O infanticídio de ursos não é algo que acontece todos os dias, mas não é excepcional, alguns casos ocorrem todos os anos", concluiu.