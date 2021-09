Tubarão com 'cara de porco' é encontrado morto na Itália

Um tubarão com cara de porco foi encontrado morto por oficiais da Marinha em Elba, uma ilha da Itália localizada no Mar Mediterrâneo. As imagens do animal exótico intrigaram não só os profissionais, como, também, usuários das redes sociais após publicadas. As informações são do portal UOL.

O animal, conhecido popularmente como "tubarão-porco", trata-se de um tubarão-áspero-angular (Oxynotus centrina). A espécie possui olhos separados e nariz achatado e rosado, parecido com o do suíno. O portal IG aponta que o tubarão se alimenta de crustáceos e pequenos animais marinhos.

De acordo com a página da Ilha de Elba no Facebook, autoridades encontraram o peixe boiando no mar sem vida. A semelhança entre o bicho aquático e o terrestre foi percebida assim que o animal foi retirado da água.

Legenda: Espécie atrai diversos pescadores por suas características Foto: reprodução/Facebook Isola d'Elba App

O tubarão-áspero-angular tem, também, barbatanas dorsais espinhosas e uma estrutura corpórea relativamente grande, podendo chegar a cerca de um metro de comprimento.

Ameaça de extinção

Dadas essas características, o peixe atrai pescadores e é considerado vulnerável à extinção, segundo a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) desde 2007, conforme o portal IG.

Ainda conforme a instituição, a espécie já foi registrada entre 200 e 2,2 mil pés — o que equivale a uma distância de 60 a 670 metros — abaixo da superfície oceânica.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo