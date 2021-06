Três pessoas morrem e seis ficam feridas durante atentado na Alemanha

Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas - algumas delas gravemente - em um ataque a faca nesta sexta-feira (25) na cidade de Wuerzburg, na região da Baviera, localizada no Sudoeste da Alemanha. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com as autoridades locais, um homem 24 anos foi preso suspeito do crime em uma "grande operação" em áreas do centro da cidade.

Na ocasião, o jovem, que é natural da Somália e mora em Wuerzburg, foi capturado depois de ter sido baleado em uma das pernas. O nome dele não foi revelado.

"Nós prendemos um suspeito", informaram os agentes de onde houve o fato. "Não há indícios de um segundo suspeito. Não há risco para uma população", acrescentaram.

Homem foi contido por policiais e pedestres

Nas redes sociais, circulam imagens de um homem mascarado que estava com os pés descalços e segurando uma faca grande, tentando ser contido pelos policiais e por pedestres na Praça Barbarossa, onde o incidente aconteceu.

Também nos vídeos, há como escutar um homem gritando "ele esfaqueou uma mulher", enquanto outros lançam cadeiras para tentar imobilizá-lo, até que a polícia chega ao local do fato.

Motivação

Já em outras cenas que estão rondando pela internet, é possível ver poças de sangue no chão. A Praça Barbarossa foi cercada por várias ambulâncias e viaturas da polícia.

O motivo do crime não havia sido esclarecido até a publicação desta matéria. Porém, o canal ARD noticiou que não há indícios de que houve um ataque terrorista.