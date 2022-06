Travis Barker, baterista do Blink-182, é internado com urgência por pancreatite

O baterista da banda Blink-182, Travis Barker, foi hospitalizado nesta terça-feira (28), às pressas, devido a uma pancreatite (uma inflamação no pâncreas). "Deus me salve", escreveu o músico em sua conta no Twitter.

Travis também é esposo da atriz Kourtney Kardashian e, segundo o site TMZ, havia feito uma colonoscopia (exame que observa o intestino grosso) recentemente que pode ter provocado a inflamação.

O casal foi visto na terça (28) de manhã no hospital West Hills, na Califórnia, Estados Unidos, para tratar de um problema de saúde que Travis estava enfrentando. No entanto, logo depois, ele foi transferido de ambulância para o centro médico Cedars-Sinai.

Nos 'Stories' do Instagram, Alabama Barker, filha do baterista, pediu que seus seguidores destinassem orações a seu pai.

O que é Pancreatite?

A pancreatite é uma inflamação no pâncreas, órgão que compõe o sistema digestivo.

Há dois tipos de pancreatite, a aguda e a crônica. Na primeira, o paciente apresenta um aumento súbito no tamanho do pâncreas, provocado por uma inflamação, que causa dor intensa. Se não tratada, leva à morte.

Já no caso da pancreatite crônica, o paciente tem repetidos episódios de pancreatite aguda. Isso faz com que ele perca gradativamente as funções do pâncreas.

Os sintomas são:

Dor abdominal intensa, na parte superior do abdômen, que pode afetar até mesmo as costas;

Náuseas e vômitos;

Icterícia;

Diarreia;

Fezes gordurosas e com forte odor;

Febre;

Suor;

Perda de peso acelerada.