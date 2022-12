Tiroteio deixa pelo menos três mortos e quatro feridos em Paris, na França

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas nesta sexta-feira (13), durante um tiroteio no centro de Paris, na França, pouco antes do meio-dia (horário local). Um homem foi detido por suspeita de cometer o crime, segundo informaram a Polícia e o Ministério Público local.

As motivações do criminoso, que tem entre 60 e 70 anos, não foram determinadas, segundo as autoridades. Dois feridos estão em estado grave.

Segundo informações da AFP, vários tiros foram disparados na rua d'Enghien, conhecida por pequenos cafés e lojas no 10º arrondissement da capita francesa. Com os disparos, a polícia foi acionada e isolou a área.

"Houve um ataque com arma de fogo. Obrigado às forças de segurança por sua ação rápida", tuitou o vice-prefeito Emmanuel Gregoire, que enviou mensagens às famílias das vítimas.