Tiroteio deixa mortos e feridos em Indianápolis, nos Estados Unidos

Pelo menos oito pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um tiroteio que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16), em um prédio da empresa de entregas FedEx, em Indianápolis, nos Estados Unidos. As informações são do G1.

De acordo com Genae Cook, porta-voz da polícia, pelo menos quatro pessoas foram hospitalizadas, entre elas uma com ferimentos considerados graves. Outras duas pessoas, no entanto, foram medicadas no local e liberadas em seguida.

Anteriormente, os agentes acreditavam que o atirador teria se matado logo após o fato. No entanto, isso não foi confirmado pela polícia local.

Familiares das vítimas

Um porta-voz da FedEx explicou que a empresa de entregas norte-americana está sabendo do que houve durante a madrugada na sede que fica próxima ao Aeroporto Internacional de Indianápolis.

Também de acordo com ele, a instituição procura informações com a polícia local. A FedEx levou funcionários e familiares de mortos e feridos para um hotel na região.