Tenista Peng Shuai aparecerá em público em breve, afirma editor de jornal estatal chinês

O editor-chefe do Global Times, Hu Xijin, proeminente jornalista da mídia estatal, afirmou que a tenista chinesa Peng Shuai, de 35 anos, está em casa por livre vontade e fará uma aparição pública “em breve”. A declaração foi dada neste sábado (20).

“Nos últimos dias ela ficou livremente em sua própria casa e não quer ser incomodada. Ela aparecerá em público e participará de algumas atividades em breve”, escreveu Hu no Twitter.

O Global Times é publicado pelo People's Daily, o jornal oficial do Partido Comunista da China.

Desde 2 de novembro, quando denunciou publicamente o ex-vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli, não se sabe nada sobre a atleta. E seu paradeiro preocupa o mundo do tênis e do esporte.

Peng Shuai, que já foi campeã de duplas em Wimbledon e Roland Garros, escreveu na plataforma Weibo, o equivalente chinês do Twitter, no início de novembro que o ex-vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli a havia forçado a fazer sexo e a manter um relacionamento durante anos.

A denúncia rapidamente desapareceu das redes sociais chinesas e, desde então, a tenista não foi mais vista, o que provoca temores sobre sua situação.

