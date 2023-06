Temido na Guerra Fria, submarino russo 'Dmitri Donskoi' é aposentado em definitivo

O submarino Dmitri Donskoi, exemplar restante da maior classe de submarinos já construída e temido durante a Guerra Fria, foi aposentado de forma definitiva pela Rússia, conforme divulgado nesta semana. A suspensão das atividades acontece porque dois reatores nucleares não funcionam mais. As informações são da Folha de São Paulo.

Os equipamentos, conforme fontes ligadas à Marinha da Rússia, não serão trocados pela manutenção não ser economicamente viável. Os submarinos "Akula" (tubarão em russo), conhecidos como Typhoon (tufão, em inglês), foram uma das armas mais temidas na Guerra Fria.

Os russos anunciaram a suspensão do uso do Dmitri Donskoi na Frota do Norte, em fevereiro deste ano. O submarino ainda mantinha capacidade operacional.

O equipamento passou a ser usado, desde 2002, para testes com novos mísseis, como o Bulava, que hoje é padrão na frota de 11 modelos de propulsão nuclear com capacidade de lançar ogivas atômicas mundo afora.

Além da Rússia, outros países com esse potencial são os EUA (com 14 embarcações), China (6), Reino Unido (4), França (4) e a Índia (1).

Dmitri Donskoi agora deve aos outros dois do tipo Typhoon, que não foram desmontados.

Características do submarino

O Typhoon tem 48 mil toneladas de deslocamento submerso, sendo duas vezes mais pesado do que o segundo colocado, os titulares atuais da frota russa, da classe Borei. O submarino tem 175 metros de comprimento, quase 1,7 campo de futebol.

Para se ter uma ideia, os modelos de propulsão convencional e função de ataque tático são muito menores, como a classe brasileira Riachuelo, que desloca 1,8 mil tonelada.

A União Soviética lançou ao mar, entre 1981 e 1989, seis submarinos Typhoon, que carregavam 20 mísseis com 10 ogivas independentes de 100 quilotons. A tripulação era formada por até 160 marinheiros.

O Dmitri Donskoi foi construído a partir de 1976 devido aos equipamentos americanos e gerou uma imagem de invencível durante a Guerra Fria. Por causa disso, inspirou o mais famoso filme de submarino de Hollywood, "A Caçada ao Outubro Vermelho" (John McTiernan, 1990).