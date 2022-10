Táxi voador entra em testes na Itália e pode iniciar atividades em 2024

Roma, na Itália, recebeu nesta quinta-feira (6) os primeiros testes de um táxi voador que vai ligar o centro da capital italiana ao Aeroporto de Fiumicino. A intenção é iniciar oficialmente as atividades em 2024.

O trajeto será feito em até 20 minutos. O projeto é idealizado pela Volocopter, uma startup alemã de decolagem e aterrissagem vertical elétrica. As informações são da Agência ANSA.

"Menos de um ano depois da apresentação do primeiro protótipo do Volocopter em Fiumicino, hoje foi o primeiro passo concreto para entrar no futuro da mobilidade aérea urbana", informou o presidente dos Aeroportos de Roma (ADR), Claudio De Vincenti.

Segundo o gestor, "Roma será uma das primeiras capitais em que este novo meio de transporte começará a voar em 2024".

