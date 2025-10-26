Suspeitos de roubo de joias no Louvre são presos em Paris

Dois homens foram presos em Paris na noite de sábado (25), acusados de participação em um esquema de furtos internacionais, incluindo o roubo de oito joias no Museu do Louvre.

O roubo ocorreu no último domingo (19 de outubro). O primeiro suspeito foi capturado no aeroporto Charles-de-Gaulle, quando tentava embarcar em um voo para a Argélia.

O segundo foi detido logo depois, em uma área da grande região parisiense, e estava se preparando para fugir para o Mali.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Le Parisien e a revista Paris Match, ambos têm cerca de 30 anos e são originários de Seine-Saint-Denis, uma área periférica da capital francesa.

Os dois homens são conhecidos dos serviços policiais franceses por envolvimento em furtos e possuem perfis de "ladrões experientes". Matérias sugerem que a dupla pode ter agido sob a orientação de terceiros, o que levanta a hipótese de um esquema criminoso mais complexo.

Rede criminosa internacional

Legenda: Policiais franceses ao lado de um elevador de móveis usado por ladrões para entrar no Museu do Louvre, no Quai François Mitterrand, em Paris, em 19 de outubro de 2025. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

As investigações, conduzidas pela Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB) e pelo Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais (OCBC), envolvem cerca de cem investigadores.

As autoridades não revelaram detalhes sobre os crimes específicos que os suspeitos podem ter cometido, mas a associação com o tráfico de bens culturais e o modus operandi de furtos internacionais indica um envolvimento em atividades criminosas de grande escala.

Os dois detidos foram levados para a sede da polícia judiciária parisiense, localizada no 17° distrito da cidade, onde podem permanecer sob custódia policial por até 96 horas.

As investigações continuam em andamento e a polícia está analisando a possível conexão dos suspeitos com uma rede criminosa internacional especializada em furtos de objetos valiosos, incluindo arte e antiguidades.