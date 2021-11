Um homem de 36 anos foi acusado formalmente pelo sequestro da menina Cleo Smith. Após 18 dias do desaparecimento, a criança, de 4 anos, foi encontrada com o suspeito — identificado como Terence Darrell Kelly, em uma casa, na localidade de Carnarvon, na Austrália Ocidental. As informações são do jornal O Globo.

Ontem, ele já foi conduzido para a delegacia sob custódia. O suspeito será mantido preso por quatro semanas, até o julgamento. A polícia informou que Terence será acusado de “diversos crimes”, mas não pode dar mais detalhes nesta fase da investigação.

Desaparecimento

Legenda: Cleo Smith havia sumido no dia 16 de outubro da barraca onde acampava com a família na Austrália Ocidental Foto: Western Australian Police Force via AFP

Cleo Smith desapareceu enquanto acampava com a família, em 16 de outubro, em Carnarvon, na Austrália Ocidental. Uma recompensa de quase US$ 1 milhão foi oferecida para chegar a paradeiro da criança.

A menina estava no acampamento de Blowholes, localizado a 75 quilômetros ao norte de Carnarvon. Cleo dormiu em uma barraca com a sua mãe, irmã e o namorado da mãe.

Pela manhã, a família observou que ela não estava mais na tenda. Após buscas frustradas, autoridades acreditam que a criança tenha sido sequestrada.

Acusado pode ter se ferido na cadeia

O acusado de sequestrar Cleo Smith, Terence Darrell Kelly, de 36 anos, teve de ser levado para um hospital após sofrer ferimentos na cabeça enquanto estava dentro de sua cela.

Segundo o jornal O Globo, conforme a polícia, foi o próprio suspeito quem se machucou. Ele já recebeu alta da unidade de saúde.

Investigações

No dia do sumiço da menina, houve relatos de um motorista rondando o acampamento. A suspeita é de que Cleo tenha sido levada neste veículo. A polícia apura se o condutor era Terence.

"Isso ainda não foi confirmado, mas, certamente, diríamos que aquele carro era uma peça significativa na investigação", informou o detetive superintendente Rod Wilde, que liderou a operação.