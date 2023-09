Suspeito de matar empresária citada em lista da Forbes é preso

Um homem suspeito de assassinar a empresária Pava LaPere, de 26 anos, foi preso nesta quinta-feira (28). Jason Dean Billingsley, de 32 anos, foi capturado por uma equipe da swat em uma estação de trem de Bowie, no estado de Maryland (EUA).

Pava foi encontrada morta em sua casa, na cidade de Baltimore, na última segunda-feira (25), segundo reportado pela BBC. Ela tinha sinais de traumatismo contuso, quando não existem lesões visíveis na pele.

Câmeras de segurança mostram a empresária deixando o suspeito entrar no prédio. Ele acenou para ela através da porta de vidro, segundo documentos judiciais.

Não há informações sobre a causa do crime. A investigação não encontrou nenhuma evidência de que Pava conhecia o suspeito.

Jason era foragido por outro caso de tentativa de homicídio, estupro e incêndio forçado. A mãe dele chegou a enviá-lo uma mensagem pedindo que se entregasse, porque a polícia estava fechando o certo contra ele.

EMPRESÁRIA NA LISTA DA FORBES

Formada em sociologia pela Universidade Johns Hopkins, Pava foi a fundadora da EcoMap, empresa de curadoria de dados que digitaliza informações de instituições locais em plataformas gratuitas, facilitando o acesso de usuários.

À frente da iniciativa, a empresária chegou a arrecadar mais de 4 milhões de dólares, além de firmar parcerias como grandes empresas do ramo, como a Meta, segundo o Extra. Com sucesso da empresa, Pava foi listada pela Forbes como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos a revolucionar o mundo dos negócios, na categoria “impacto social”.