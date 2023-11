Steve Wozniak, cofundador da Apple, sofre um AVC e é internado

Steve Wozniak, cofundador da empresa de tecnologia Apple, foi hospitalizado na Cidade do México, nesta quinta-feira (9). Ele deveria participar de um fórum econômico, informaram a imprensa mexicana e americana.

Conforme a imprensa mexicana, incluindo a rede Televisa e o jornal El Universal, Wozniak sofreu um AVC e está internado em um hospital particular, onde o estado de saúde é considerado "estável".

O engenheiro eletrônico participaria do World Business Forum México, mas segundo o portal de notícias americano TMZ, antes de discursar, ele disse à esposa que não estava se sentindo bem.

A história no mundo da tecnologia de Steve Wozniak começou em 1976. Ele fundou a Apple Computer Inc. com Steve Jobs, que morreu em 2011.