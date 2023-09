Soldado britânico acusado de terrorismo foge de prisão em Londres; veja o que se sabe sobre o caso

Daniel Khalife, de 21 anos, um ex-militar do Exército britânico acusado de cometer terrorismo, fugiu da prisão onde estava detido em Londres nesta quarta-feira (6). O suspeito, que está sendo procurado pela polícia local, aguardava ser julgado por crimes contra a Lei de Segredos Oficiais do país. As informações são do jornal O Globo.

Ele escapou do centro de detenção HMP Wandsworth. Segundo a polícia local, Khalife foi visto pela última vez usando uma camisa branca, calças xadrez vermelha e branca e botas marrons com bico de aço. Para ajudar nas buscas, a polícia descreveu o homem como “esguio, tem cabelo castanho curto e mede cerca de 1,80m de altura”. No entanto, as autoridades aconselham aos moradores da região que, caso vejam Khalife, não o aborde, mas chame o serviço policial.

Segundo os agentes, ele ainda deve estar em Londres ou nos arredores, “embora possa ter viajado para lugares mais distantes”, e que ele não representa risco para os moradores.

“Temos uma equipe de oficiais que está fazendo investigações extensas e urgentes para localizar e deter Khalife o mais rápido possível. No entanto, o público também pode ajudar-nos e se alguém vir Khalife ou tiver alguma informação sobre onde ele possa estar”, afirmou Dominic Murphy, Chefe do Comando Contra Terrorismo de Londres.

De acordo com a polícia local, investigações iniciais apontam que “ele escapou da prisão aproximadamente às 7h50” (3h50 em Brasília).