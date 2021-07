Sobe para 188 o número de mortos em enchentes na Europa

Subiu para 188 o número de mortos nas enchentes que atingiram diversos países na Europa na última semana. Apenas na Alemanha, 157 mortes foram registradas e a Bélgica já contabiliza 27 vítimas.

A chanceler alemã Angela Merkel foi neste domingo (18) até Adenau, uma das regiões mais afetadas e, além de anunciar uma ajuda financeira, ela também cobrou para que o mundo tenha uma política ambiental mais forte.

"Há a necessidade de uma política que leve mais em consideração a natureza e o clima - mais do que fizemos nos últimos anos. Nós vemos com quanta violência a natureza pode agir e nós precisamos combater essa violência, no curto prazo, mas também precisamos pensar no médio e no longo prazo", disse.

Cenas da destruição

A líder alemã ainda sobrevoou as áreas mais atingidas e classificou as cenas como "imagens surreais e assustadoras".

Enquanto os esforços continuam para rastrear pessoas desaparecidas, as inundações persistiram em um distrito da Baviera, no sul da Alemanha, registrando a morte de ao menos uma pessoa.

Legenda: Bélgica também registrou tempestade com óbitos. Luxemburgo e Holanda sofreram danos significativos com as precipitações Foto: Sebastien Bozon AFP

As estradas foram transformadas em rios, alguns veículos foram varridos e trechos de terra soterrados sob a lama espessa na Terra de Berchtesgadener. Centenas de equipes de resgate procuravam sobreviventes no distrito, que faz fronteira com a Áustria.

Países Baixos em alerta

A Bélgica, segundo país mais afetado pela tragédia, está sob luto oficial. Os Países Baixos não registraram óbitos, mas ainda têm mais de 500 famílias desabrigadas por conta das cheias de diversos rios. O governo decretou estado de calamidade nas áreas afetadas.

O Papa Francisco, durante a primeira celebração após a alta hospitalar, se solidarizou com as vítimas das enchentes durante discurso no Vaticano hoje. "Exprimo minha proximidade às populações atingidas pela catástrofe e pelas enchentes. O Senhor acolha os defuntos e conforte os familiares, dê a força para todos para poderem socorrer quem sofreu graves danos", afirmou.