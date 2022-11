Serviço Nacional de Parques dos EUA alerta para que turistas não lambam sapo

O Serviço Nacional de Parques (National Park Service) dos Estados Unidos emitiu um alerta para que visitantes evitem lamber sapos da espécie Bufo Alvarius, também conhecida como Sapo do Deserto de Sonora

"Esses sapos têm glândulas parotóides proeminentes que secretam uma toxina potente. Você pode adoecer e manusear o sapo ou inserir o veneno na sua boca", alertou o órgão, na legenda de uma publicação no Instagram.

"Como dizemos com a maior parte das coisas que você encontra em um parque, seja uma lesma, um cogumelo desconhecido ou um grande sapo com olhos brilhantes no meio da noite, por favor não lamba", disse.

A publicação mostra um sapo do deserto de sonora, com a frase "All glory to the hypnotoad", o que significa "Toda glória ao sapo hipnotizante". A publicação brinca com a propriedade psicoativa presente na toxina dos sapos Bufo Alvarius.

A espécie é uma das maiores encontradas nos Estados Unidos, com cerca de 18 cm. "Vai te hipnotizar com seus grandes olhos coloridos? Isso é bobagem... Vamos compartilhar fatos sobre os sapos", brincou o National Park Service