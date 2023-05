Santiago Peña é eleito presidente do Paraguai com mais de 42% dos votos

Santiago Peña foi eleito neste domingo (30) presidente do Paraguai com mais de 42% dos votos. O resultado foi anunciado pela autoridade eleitoral paraguaia, após a apuração de mais de 90% das urnas.

O segundo lugar na disputa foi o candidato Efraín Alegre, que recebeu 27% dos votos. Payo Cubas ficou em terceiro, com 22,9 %.

Peña, do conservador Partido Colorado, é um economista de direita de 44 anos próximo ao ex-presidente Horacio Cartes, que governou o país entre 2013 e 2018.

Ele substituirá o atual mandatário Mario Abdo Benítez a partir de 15 de agosto por um mandato de cinco anos. A eleição presidencial no Paraguai tem apenas um turno e é vencida por maioria simples.

O Partido Colorado governou o Paraguai durante a maior parte das últimas sete décadas, sob a ditadura e sob a democracia, com uma breve interrupção durante o governo do esquerdista Fernando Lugo (2008-2012), que sofreu um impeachment um ano antes do fim de seu mandato.

Quem é Santiago Peña

Santiago Peña, de 44 anos, é considerado um tecnocrata de pouca experiência política. Estudou na Universidade Columbia, em Nova York, e foi ministro da Economia durante o governo Cartes.

Sua única experiência eleitoral foi em 2017, quando perdeu as primárias do Partido Colorado para Mario Abdo. De família liberal, Peña é o caçula de três irmãos.

O político expressou apoio a pautas conservadoras durante a campanha, como a rejeição à legalização do aborto.

Campanha

Embora o Paraguai tenha uma das economias que mais crescem na América Latina – com previsão de +4,5% para o PIB em 2023, segundo o Fundo Monetário Internacional – a pobreza atinge 24,7% da população, que sofre com enormes desigualdades.

Durante a campanha, Peña propôs a criação de 500 mil empregos. Já Alegre defendeu a incorporação do setor informal, que abrange 40% dos trabalhadores.

Questões controversas de política externa também foram abordadas na campanha. Alegre disse que, se vencer, vai analisar a continuidade das relações diplomáticas do Paraguai com Taiwan, já que "significam a perda de um dos maiores mercados, a China".

Peña, por sua vez, levantou a questão do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, anunciando a sua vontade de mudar novamente a sede da embaixada paraguaia para aquela cidade, uma medida que, em sintonia com Donald Trump, Cartes tinha tomado no final de seu governo e que Abdo reverteu.