Saiba quem é Kevin McCarthy, eleito novo presidente da Câmara nos EUA após 14 rodadas de votação

Após uma série de rodadas de votação, o republicano Kevin McCarthy foi eleito, na madrugada deste sábado (7), como presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Ele obteve 216 votos contra 212 do democrata Hakeem Jeffries - que é do mesmo partido do presidente Joe Biden.

A eleição da Câmara dos EUA durou quatro dias e foi decidida na 15ª rodada de contagem de votos.

Apesar ter conquistado a maioria dos republicanos, McCarthy precisou fazer uma série de concessões para garantir os votos, como assentos importantes no Parlamento - tendo em vista que, para republicanos mais radicais, ele é "moderado demais" para representar o partido no cargo.

McCarthy era apoiado pelo ex-presidente Donald Trump - derrotado por Joe Biden na eleição presidencial dos EUA em 2020.

Trajetória

Empresário, McCarthy foi eleito pela primeira vez para o seu primeiro mandato político em 2006 pelo 22º distrito da Califórnia. Em 2012, seu distrito foi renumerado para o 23º da Califórnia, pelo qual continua sendo eleito desde então. Em 2009, foi vice-líder dos republicanos na Câmara. Alguns anos mais tarde, em 2014, foi escolhido como líder do partido na Câmara, sendo o responsável por articular os demais representantes para votar de acordo com os interesses dos republicanos.

Em 2015, ele chegou a demonstrar interesse para concorrer à presidência da Câmara dos EUA, mas desistiu após escândalos envolvendo a sua vida pessoal virem à tona. Durante a gestão de Trump (2017-2020), aproximou-se do ex-presidente.

Ainda que seja um aliado de Trump no Parlmamento americano, McCarthy posicionou-se contra a invasão ao Capitóligo em janeiro de 2021 por apoiaodres de Trump que nãoa ceitavam os resultados das eleições presidenciais.