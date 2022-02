Rússia expulsa vice-embaixador dos EUA em meio à crise com a Ucrânia

A Rússia anunciou a expulsão do vice-embaixador dos Estados Unidos em Moscou, Bartle Gorman, do país nesta quinta-feira (17), segundo o Departamento de Estado. Fontes da embaixada americana em Moscou afirmaram que o governo de Washington responderá à medida, de acordo com a agência RIA.

"Pedimos à Rússia que acabe com as expulsões infundadas de diplomatas americanos" e "estamos estudando nossa resposta", disse um porta-voz do Departamento de Estado à AFP. Ele acrescentou que a ação contra o diplomata "não foi provocada".

"Agora, mais do que nunca, é crucial que nossos países tenham o pessoal diplomático necessário para facilitar a comunicação entre nossos governos", disse ele.

Ainda não há informações sobre a atitude de expulsão adotada pela Rússia. O anúncio foi feito em meio às acusações dos EUA de que a Rússia planeja uma invasão à Ucrânia, o que Moscou nega.

Rússia anuncia fim das manobras militares, mas países temem invasão

A Rússia anunciou o fim das manobras militares e a retirada de parte de suas tropas da península ucraniana anexada da Crimeia na última quarta-feira (16). Apesar disso, o país se dirige para uma "invasão iminente" da Ucrânia, declarou a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield.

O governo dos EUA insiste que Moscou continua reforçando o contingente para uma possível invasão da ex-república soviética. Mais de 100 mil soldados russos estão a postos na fronteira com a Ucrânia para a realização de exercícios militares.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo