Rainha Elizabeth II completa 95 anos e passa data em luto por príncipe Philip

O dia poderia ser de comemoração no Reino Unido. A rainha Elizabeth II completa 95 anos nesta quarta-feira (21), mas é o primeiro aniversário que a monarca passa sem ter ao lado o marido príncipe Philip, morto aos 99 anos no início do mês, em mais de 70 anos em que eles estiveram juntos.

Em comunicado oficial emitido no perfil do Facebook da realeza britânica, na manhã desta quarta-feira (21), foi informado que não haverá comemorações por conta da morte do Príncipe Philip.

"Hoje é o 95º aniversário da Rainha. A Rainha nasceu às 2h40 em 21 de abril de 1926 em 17 Bruton Street em Mayfair, Londres. Ela foi a primeira filha do Duque e da Duquesa de York, que mais tarde se tornou o Rei George VI e a Rainha Elizabeth. Este ano, Sua Majestade permanece no Castelo de Windsor, durante um período de luto real após a morte do duque de Edimburgo", apresenta a nota.

Legenda: Funeral de príncipe Philip foi marcado por vários ritos reais Foto: Reprodução/Facebook

A família real ainda cumpre — até sexta-feira (23) — o período de luto, mesmo após o funeral de sábado (17) que marcou o fim do luto oficial decretado pelo governo britânico.

Longo reinado

Elizabeth II se tornou rainha aos 25 anos, em 1952, com a morte repentina do pai, o rei George VI.

Além do dia do nascimento, a rainha também comemora outro "aniversário" em junho. Isso acontece porque em 1748, o rei George II decretou que todo segundo sábado de junho – quando já é verão no Reino Unido – seja o dia oficial de celebração do aniversário de monarcas britânicos.

De acordo com a emissora BBC, a data foi proposta porque o rei, nascido no inverno, queria comemorar o aniversário com uma festa pública, com desfiles militares, por exemplo, e por isso optou por um dia no verão europeu.

