Rainha Elizabeth completa 96 anos com festa particular e lançamento de Barbie em sua homenagem

A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, completa 96 anos nesta quinta-feira (21). Após enfrentar problemas de saúde recentes e se afastar da maioria dos deveres públicos, a monarca britânica celebra o aniversário de "forma privada", apontou fonte do Palácio de Buckingham, e foi agraciada com o lançamento de uma boneca Barbie especial.

O Palácio divulgou, nessa quarta (20), uma fotografia da rainha ao lado de dois cavalos percherons brancos. A imagem, segundo o portal G1, foi encomendada pelo show real de cavalos de Windsor e mostra Elizabeth com pôneis chamados Bybeck Nightingale e Bybeck Katie. A publicação vem na esteira das comemorações pela idade, que devem ocorrer em ambiente mais discreto.

Elizabeth viajou para uma propriedade em Sandringham, Norfolk, oeste da Inglaterra, para passar a data. O local já foi refúgio dela e do seu marido, o príncipe Philip, falecido em 2021, e abrigará uma festa particular.

A rainha planeja, porém, ficar numa pequena casa, longe da mansão principal, onde o ex-marido residiu após se aposentar da vida pública.

Homenagens

No entanto, o aniversário da rainha contará, também, com algumas homenagens. Entre elas, está a tradição da salva de tiros de canhões em Londres, que devem disparar 62 salvas da torre da cidade e outras 61 a partir do Hyde Park.

Em Windsor, ainda segundo o portal, haverá um show de equinos especial, com mais de mil pessoas e apresentação de 500 cavalos. A mostra encenará momentos importantes das vidas de Elizabeth I e Elizabeth II.

Além disso, a rainha foi prestigiada pela empresa Mattel com o lançamento de uma boneca Barbie com suas feições. O item ainda vem com um vestido marfim, uma fita azul e uma recriação da tiara usada pela monarca no dia de seu casamento, além de apresentar detalhes do passado do monarca.

Legenda: Item estampa detalhes ligados à rainha nas vestes do brinquedo e na embalagem Foto: Mattel Creations

O lançamento faz parte da coleção de tributos à Barbie, que, segundo a empresa, homenageia "indivíduos visionários com um impacto e legado excepcional".

Segundo aniversário?

Nascida em 21 de abril de 1926 com o nome de Elizabeth Alexandra Mary, a rainha britânica comemora oficialmente o aniversário apenas em junho.

A celebração acontece no mês junino desde decreto do Rei George II de 1748. O então monarca propôs à época que todo segundo sábado de junho — quando já é verão no Reino Unido — sejam comemorados aniversários de monarcas.

Jubileu de platina

Em fevereiro deste ano, Elizabeth II completou 70 anos de reinado, mas as comemorações ainda não aconteceram. A festa alusiva ao tempo de reinado está marcada para o período entre 2 e 5 de junho, que será um feriado bancário. As comemorações, ainda de acordo com a publicação, incluirão eventos públicos e atividades comunitárias.

