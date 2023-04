Quem é Jack Teixeira, suspeito preso pelo FBI por vazar documentos secretos dos EUA

Um guarda nacional dos Estados Unidos, Jack Teixeira, foi preso suspeito de vazar dezenas de documentos altamente sigilosos do pentágono. A informação foi confirmada pelo procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, nesta quinta-feira (13).

O suspeito, de 21 anos, foi preso "sem incidentes" e deve se apresentar em breve a um tribunal no estado de Massachusetts, disse Garland em coletiva de imprensa.

Os documentos vazados revelaram preocupação dos Estados Unidos sobre a viabilidade de uma próxima contraofensiva das forças da Ucrânia contra as tropas russas, assim como sobre as defesas aéreas de Kiev.

As informações secretas também dão sinais de espionagem de aliados por parte dos Estados Unidos.

Jack era guarda nacional da Força Aérea de Massachusetts. Ele foi preso por oficiais do FBI na casa da família.

Divulgação em grupo de rede social

O suspeito publicou centenas de documentos sigilosos em um grupo chamado Thug Shaker Central na plataforma de redes sociais Discord, segundo reportado pelo jornal The Washington Post.

Conforme os relatórios, o guarda se identificava como "OG", e publicava regularmente documentos no grupo há meses. As informações começaram a ser divulgadas em outros grupos da plataforma.

O grupo de cerca de 24 pessoas, inclusive russos e ucranianos, se uniu por sua "paixão mútua por armas, equipamento militar e Deus". O Thug Shaker Central foi criado em 2020, inicialmente apenas para convidados.

Teixeira disse aos membros do grupo que passava parte do dia em uma instalação segura que proibia os telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos.

Inicialmente, ele transcrevia o conteúdo dos documentos classificados para compartilhar com o grupo, mas logo começou a tirar fotos e pedir aos demais membros que não as compartilhassem.

OG tinha uma "visão sombria do governo" e falava dos Estados Unidos, e particularmente das forças de ordem e do serviço de inteligência, como forças sinistras que tentavam reprimir os cidadãos e mantê-los na escuridão, acrescentou o Post, citando um dos membros do grupo.

"Implicações para a segurança nacional"

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os Estados Unidos estão "verificando as implicações para a segurança nacional" do vazamento, que motivou uma investigação criminal por parte do Departamento de Justiça.

Devido ao vazamento, o Departamento de Defesa também tomou medidas para restringir ainda mais o acesso a este tipo de informação confidencial, disse Jean-Pierre a jornalistas da comitiva de Biden.

O governo estadunidense também quer que as empresas de redes sociais "evitem facilitar" a divulgação de material deste tipo, afirmou.

"Acreditamos que as empresas de redes sociais têm a responsabilidade para com seus usuários e com o país de administrar a infraestrutura do setor privado que criaram e agora operam", disse Jean-Pierre.

Um porta-voz da Discord disse à AFP que a segurança dos usuários é uma prioridade e que conteúdos que violam suas políticas podem acarretar usuários banidos, servidores interrompidos e alertas à polícia.

"Em relação à aparente violação de material confidencial, estamos cooperando com as forças de ordem", disse o porta-voz. A investigação do caso segue em andamento.