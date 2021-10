Queda de avião na Rússia deixa pelo menos 16 mortos

Pelo menos dezesseis pessoas morreram e outras seis ficaram feridas na queda de um avião que transportava paraquedistas civis no centro da Rússia neste domingo (10). A informação foi confirmada pelo Ministério de Situações de Emergência local.

"Seis pessoas foram resgatadas, 16 foram encontradas sem sinais de vida", anunciou o Ministério da Saúde Russo no Telegram.

Fabricado na República Tcheca, o avião modelo L-410, caiu às 9h23 (03h23 de Brasília) na República do Tartaristão, com 22 pessoas a bordo, sendo 20 paraquedistas e dois tripulantes que estavam no comando do voo.

Legenda: Equipes de resgate estiveram local do acidente do L-410 Foto: Ministério de Emergências da Rússia/Via AFP

Segundo imagens transmitidas pelo ministério, a aeronave se partiu em dois pedaços. As causas do acidente não foram divulgadas.

O órgão também informou que os sobreviventes foram hospitalizados e todos eles estão em estado grave.

O avião pertencia a um aeroclube pertencia a um aeroclube da organização paramilitar DOSAAF, em Menzelinsk, a sociedade voluntária de assistência ao Exército, Aviação e Marinha.