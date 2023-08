Quadro 'amaldiçoado' é devolvido na Inglaterra e loja alerta: 'você é corajoso o suficiente?'

Um quadro que mostra uma garotinha com expressão séria ganhou fama de "amaldiçoada" após ser devolvida duas vezes a uma loja de caridade em Hastings, na Inglaterra. A imagem da pintura com o alerta da “maldição” viralizou nas redes sociais na terça-feira (22). As informações são do jornal O Globo.

Após o último retorno, os donos da loja exibiram a pintura rústica com um aviso. “Ela voltou. Foi vendida duas vezes, e voltou duas vezes. Você é corajoso o suficiente?”. Segundo a imprensa local, o quadro foi doado para o estabelecimento por um homem de meia-idade.

Ao jornal britânico Daily Mail, Steve, o gerente da loja, disse que a jovem da pintura possui “olhos que te seguem pela sala”. A arte foi anunciada originalmente por 25 libras (R$ 154), e logo foi comprada. A primeira proprietária, no entanto, passou apenas dois dias com ela e, depois, a devolveu.

"Ela disse que tinha que ‘se livrar dessa imagem’, e que ela tinha uma ‘aura’. Então, colocamos na vitrine com um aviso dizendo: ‘possivelmente amaldiçoada’", contou o gerente.

A imagem logo foi vendida novamente para outra mulher, que segundo Steve, também retornou “trêmula e angustiada”, dizendo que “nunca mais queria ver esta coisa maldita”. A loja, então, escreveu um novo aviso na pintura.

Imagem viralizou na internet

Após a imagem receber muitas visualizações na internet, a segunda proprietária voltou à loja e pegou o quadro novamente. Segundo Steve, isso aconteceu porque a mulher passou a acreditar que poderia ter “algum valor monetário” com a pintura.

"A última pessoa estava aterrorizada, não podia ter a pintura. Mas então ela viu que tinha muitas visualizações e mudou de ideia. Decidiu que não está mais com medo e que pode lidar com isso. Ela queria comprá-la de volta, mas eu a dei de graça. Nenhuma das antigas proprietárias quis um reembolso", disse ele.