Putin irá responder ao ataque de drones da Ucrânia, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente russo Vladimir Putin irá responder ao ataque de drones da Ucrânia a aviões de guerra russos. A informação foi publicada por Trump nesta quarta-feira (4) no Truth Social. Segundo o líder estadunidense, Putin prometeu uma reação ao que chamou de "ato terrorista" do rival. A publicação foi removida da rede social de Trump, mas antes, havia sido republicada por uma conta da Casa Branca no X.

No post, o presidente compartilhou detalhes sobre a conversa que teve com Putin. De acordo com Trump, não houve um diálogo que levasse a uma "paz imediata" entre os territórios.

"Acabei de falar, por telefone, com o presidente Vladimir Putin, da Rússia. (...) Discutimos o ataque aos aviões atracados da Rússia, realizado pela Ucrânia, e também vários outros ataques que vêm ocorrendo de ambos os lados. Foi uma boa conversa, mas não uma conversa que leve a uma paz imediata. O presidente Putin afirmou, e com muita veemência, que terá que responder ao ataque recente aos aeródromos", escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Segundo Trump, a ligação telefônica entre eles ocorreu após uma reunião de alto escalão do governo russo. Putin teria deixado claro que não haverá trégua na guerra em um futuro próximo e que a Ucrânia "não está buscando a paz".

Ataque de drones

Nomeada de "Operação Teia de Aranha", a Ucrânia orquestrou um ataque de drones no domingo (1º), que atingiu 41 aviões bombardeiros da Rússia em cinco bases militares. Na ação, drones saíram de compartimentos escondidos em contêineres, surpreendendo o território rival

A Rússia considerou os ataques como "um ato terrorista". O Ministério da Defesa da Rússia informou que os drones danificaram aviões e causaram incêndios em quatro bases aéreas da região de Irkutsk, a 4.300 km da Ucrânia e próximo da Mongólia, e em cidades do norte russo, como Murmansk.