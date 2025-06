Promessa do motocross, jovem de 16 anos morre durante corrida nos Estados Unidos

O piloto de motocross Aidan Zingg, de 16 anos, morreu no sábado (28), durante uma corrida no evento Mammoth Motocross, na Califórnia, Estados Unidos. Conforme a mídia americana, ele sofreu ferimentos no peito após se envolver em um acidente com outro piloto.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, o responsável pela corrida negou que o jovem tenha sido atropelado por outros competidores.

Aidan era considerado uma promessa do motocross americano. Recentemente, o jovem havia assinado com o Team Green, da Kawasaki, para o restante da temporada de 2025. Ele também havia se qualificado para sua sétima participação no Campeonato Nacional Amador de Motocross, realizado em Loretta Lynn’s Ranch em Hurricane Mills, no estado do Tennessee.

O veterano Kris Keefer, referência no mundo do motocross e supercross, lamentou a morte nas redes sociais.

“Dia difícil em Mammoth Mountain MX. Por favor, rezem e orem pela família Zingg. Abracem seus entes queridos e digam que os amam”, escreveu no X.