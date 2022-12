Princesa Charlotte e príncipe George participam de concerto de Natal; veja imagens do evento

O príncipe George, de 9 anos, e a princesa Charlotte, de 7 anos, filhos do príncipe William e da princesa de Gales Kate Middleton, participaram da cerimônia natalina na Abadia de Westminster (templo mais antigo e famoso de Londres).

Durante o concerto, as crianças apareceram segurando as velas.

Foto: Yui Mok / POOL / AFP

Neste Natal, o evento foi dedicado à Elizabeth II, que morreu em setembro deste ano. A cerimônia, chamada "Royal Carols: Together At Christmas", ocorreu no último dia 15, mas foi transmitido somente nesse 24 de dezembro.

Legenda: Família real chegando para o evento Foto: Daniel LEAL / AFP

Mais de 1800 pessoas estiveram presente. Kate Middleton, que organizou o evento, lembrou que “sua majestade nos deixou um legado incrível que inspirou profundamente muitos de nós."

Legenda: Primeira fila da esquerda: Rei Charles III da Grã-Bretanha, Camilla da Grã-Bretanha, Rainha Consorte, Príncipe William da Grã-Bretanha, Príncipe de Gales, Príncipe George de Gales da Grã-Bretanha, Princesa Carlota de Gales da Grã-Bretanha, Catarina da Grã-Bretanha, Princesa de Gales e Sophie da Grã-Bretanha, Condessa de Wessex. Membros da família real participamdo "Together At Christmas Carol Service" na Abadia de Westminster, em Londres, em dezembro Foto: Yui Mok / POOL / AFP