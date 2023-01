Primo de fundadora do 'Black Lives Matter' morre vítima de ação policial após colisão no trânsito

Cofundadora do movimento "Black Lives Matter", a norte-americana Patrisse Cullors usou as redes sociais para falar da morte do primo e professor do Ensino Médio, Keenan Anderson, de 31 anos.

Ele morreu quatro horas depois de agentes da polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, o atingirem, pelo menos, 10 vezes com arma de eletrochoque. A polícia foi chamada após Anderson se envolver em uma colisão de trânsito.

"Meu primo era um educador e trabalhava com alunos do ensino médio. Ele era professor de inglês. A polícia de Los Angeles matou três pessoas esse ano. Uma delas é meu familiar", disse Patrisse Cullors em seu perfil no Instagram.

Após a repercurssão, a polícia de Los Angeles divulgou imagens gravadas pelas câmeras que ficam nos uniformes dos policiais. A corporação também informou que irá abrir investigação interna sobre o caso.

Abordagem policial

De acordo com relatos dos agentes que foram ao local, testemunhas afirmaram que Anderson teria causado o acidente. O professor seguiu as ordens da polícia, tanto para se colocar contra a parede levantando os braços como para sentar na calçada, em seguida.

Contudo, após isso Anderson teria tentado fugir. Policiais usaram a força física para detê-lo, inclusive com um dos agentes colocando o cotovelo sobre o pescoço do professor. Nas imagens, é possível ouvir quando Anderson grita por ajuda e diz que os policiais querem matá-lo como fizeram com George Floyd.

Floyd foi assassinado em maio de 2020 durante uma abordagem policial. O policial branco Derek Chauvin ajoelhou em cima do pescoço, o levando a morte. Mesmo em meio a pandemia de Covid-19, o assassinato levou a protestos mundiais contra o racismo e a violência policial contra pessoas negras. Chauvin foi condenado a 22 anos de prisão por estrangulamento.

No caso de Anderson, policiais ativaram o taser, espécie de pistola de eletrochoques, contra ele. Segundo a polícia de Los Angeles, a arma foi ativada, pelo menos, 10 vezes.

Por conta dos efeitos do choque, Anderson foi levado para o hospital, onde faleceu quatro horas e meia depois devido a uma parada cardiorrespiratória. Agora, a divisão de investigação da corporação está investigando o caso.