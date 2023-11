Primeiro transplante de olho inteiro do mundo é anunciado por cirurgiões de Nova York

Cirurgiões de Nova York anunciaram, nesta quinta-feira (9), a realização do primeiro transplante de olho inteiro em um ser humano. O procedimento ocorreu durante um transplante de face parcial em Aaron James, um veterano militar do Arkansas, de 46 anos.

Até então, médicos só realizavam transplante de córnea, a camada frontal transparente do olho, o que representa um avanço da medicina. "O simples fato de termos transplantado um olho é um grande avanço, algo que foi pensado durante séculos, mas nunca foi realizado", afirmou Eduardo Rodriguez, responsável pela equipe da NYU Langone Health, que realizou a cirurgia.

Nos seis meses desde o procedimento, médicos relataram que o olho enxertado mostrou sinais importantes de saúde, incluindo vasos sanguíneos em ótimo funcionamento e uma retina de aparência promissora.

Aaron James, que recebeu o transplante, sobreviveu a um acidente elétrico de alta tensão relacionado ao trabalho, que destruiu o lado esquerdo do rosto, o nariz, a boca e o olho esquerdo. "Eu disse a eles: 'mesmo que eu não consiga ver... talvez pelo menos todos vocês possam aprender algo para ajudar a próxima pessoa'. É assim que você começa. Espero que isso abra um novo caminho", confirmou o homem.

Sem comunicação

Ainda que o transplante tenha sido bem-sucedido, o olho não se comunica com o cérebro por meio do nervo óptico. Entretanto, segundo profissionais, o globo ocular viável abre novas possibilidades e a intenção era fazer com que ele sobrevivesse.

"Se pudermos trabalhar com outros cientistas que estão trabalhando em outros métodos para restaurar a visão ou restaurar imagens do córtex visual, acho que estaremos um passo mais perto", continuou Eduardo Rodriguez. Ainda segundo ele, não é possível afirmar que ele verá, mas também não se pode garantir o contrário.